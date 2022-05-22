حيرة أمريكية من ساسة الخليج

2022/05/22 | 15:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / نعيم عاتي الخفاجي ..عندما تقرأ صحف دول الرجعية العربية تصاب بالذهول، الإعلام الخليجي يروج إلى فكرة ان سياسة دول الخليج قد حيرت الإدارة الأمريكية وقادة الغرب، مع العلم الكل يعلم علم اليقين ان من صنع ورسم حدود الدول العربية ومنها دول الرجعية البدوية هي قوى الاستعمار، وإن من مكن الحكام وعلى رأسهم […]

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