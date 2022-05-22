تصل إلى 50 مليوناً.. شمول فئة جديدة بسلف مصرف الرافدين

2022/05/22 | 15:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأحد، عن شمول منتسبي جهاز مكافحة الإرهاب بالسلف.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إن "المصرف وافق على منح سلف من 5 ملايين دينار حتى 50 مليون دينار لمنتسبي جهاز مكافحة الارهاب".

وأضاف انه "تم تخصيص فرع جامعة بغداد لمنتسبي الجهاز للتقديم على السلفة".

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