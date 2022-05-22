2022/05/22 | 15:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم الأحد، عن ضبط حاويتين تحتويان على مواد مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقال الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين واحدة تحتوي على (مواد كيمياوية خطره) والاخرى على (إطارات مختلفة الأحجام) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأضافت انه "تم تنظيم محضر ضبط اصولي مع الجهات ذات العلاقة لإحالتها للقضاء والإيعاز إلى إدارة الميناء لنقل الحاوية التي تحتوي على المواد الخطرة إلى المكان المخصص لها".

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