رئيسة البنك المركزي الأوروبي : العملات المشفرة لا تستحق أي شيء ويجب تنظيمها

2022/05/22 | 16:16 - المصدر: قناة التغيير

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كرستين لاغارد إن اليورو الرقمي سيكون مخزنا أكثر أمانا للقيمة، وتأتي هذه التعليقات وسط أوقات مضطربة لأسواق العملات المشفرة.

وأضافت رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن العملات المشفرة “لا تستند إلى أي شيء”، ويجب تنظيمها لتوجيه الناس بعيدا عن المضاربة عليها بمدخرات حياتهم.

وأعربت لاغارد عبر التلفزيون الهولندي عن قلقها بشأن الأشخاص “الذين ليس لديهم فهم للمخاطر، والذين سيفقدون كل شيء وسيصابون بخيبة أمل شديدة، ولهذا أعتقد أنه يجب تنظيم ذلك”، وفق ما أوردت بلومبيرغ

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