بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني.. المنافذ الحدودية تضبط حاويتين مخالفتين في ميناء أم قصر

2022/05/22 | 16:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، ضبط حاويتين تحتويان على مواد مخالفة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط.

وقال الهيئة في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، انها “تمكّنت بجهود ومتابعة دقيقة لكافة البضائع ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات مع جهاز المخابرات الوطني في منفذ ميناء أم قصر الأوسط من ضبط حاويتين الأولى تحتوي على (مواد كيميائية خطرة) والثانية على (إطارات مختلفة الأحجام) جميع المواد مخالفة لشروط وضوابط الإستيراد، كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء من دون مراجعة أصحاب العلاقة”.

وأضافت انه “تم تنظيم محضر ضبط أصولي مع الجهات ذات العلاقة، لإحالتها للقضاء، والإيعاز إلى إدارة الميناء لنقل الحاوية التي تحتوي على المواد الخطرة إلى المكان المخصص لها”.

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