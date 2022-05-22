مارسيدس تبيع اغلى سيارة بالعالم

2022/05/22 | 16:25 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

باعت شركة مرسيدس بنز، مؤخراً أغلى سيارة في العالم.



وصنعت السيارة النادرة في عام 1955 من طراز مرسيدس بنز كوبيه SLR، والتي اشتراها شخص غير معلوم مقابل 135 مليون يورو، أي ما يعادل 142 مليون دولار.

هذا السعر يجعلها أغلى سيارة تم بيعها على الإطلاق، وفقاً لشركة هاجرتي Hagerty، التي تتعقب محبي اقتناء السيارات النادرة.

وقالت مرسيدس إن حصيلة البيع ستُستخدم لتأسيس صندوق مرسيدس بنز، وهو صندوق عالمي للمنح الدراسية.

يأتي ذلك، فيما كان الرقم القياسي السابقة لأغلى سيارة في العالم عند 70 مليون دولار تم دفعها في عام 2018 لسيارة فيراري 250 جي تي من إنتاج 1963، وفقاً لما ذكرته شبكة “CNN”.

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