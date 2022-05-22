بريطانيا تسجل

2022/05/22 | 16:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي، سوزان هوبكنز، لشبكة بي بي سي "إننا نرصد إصابات إضافية كل يوم".

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