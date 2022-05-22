الصحة تسجّل إصابات جديدة بفايروس كورونا

2022/05/22 | 16:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنها “سجّلت 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 165 شخصاً للشفاء”.



وأضاف البيان، أن “الوزارة لم تسجّل أية حالة وفاة بكورونا في عموم المحافظات”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين تلقوا اللّقاح خلال الـ 24 ساعة بلغ عددهم 7565 شخصاً.

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