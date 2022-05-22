2022/05/22 | 16:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم العثور على صبي يبلغ من العمر أربع سنوات ميتًا داخل مقطورة، ولعبه لا تزال مبعثرة في الخارج.وفقًا لمكتب مأمور مقاطعة هاليفاكس، توفي الصبي مما يبدو أنه جرح بطلق ناري أطلقه هو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صبي عمره 4 سنوات يعثر على مسدس ويقتل نفسه بالخطأ) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صبي عمره 4 سنوات يعثر على مسدس ويقتل نفسه بالخطأ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).