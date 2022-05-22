2022/05/22 | 16:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تجنبوا السفر.. متنبئ يحدد توقيتات ذروة الموجة الغبارية التي ستضرب العراق هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/05/22 | 16:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تجنبوا السفر.. متنبئ يحدد توقيتات ذروة الموجة الغبارية التي ستضرب العراق) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تجنبوا السفر.. متنبئ يحدد توقيتات ذروة الموجة الغبارية التي ستضرب العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).