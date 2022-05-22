مكافحة إجرام ميسان تطيح بعصابة الإتّجار بالبشر والدعّارة

2022/05/22 | 16:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – ميسان

أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم الأحد، الإطاحة بعصابة تقوم بالإتّجار بالبشر والدعّارة في إحدى مدينة العمارة.

وقالت المديرية في بيان تلقت وكالة “خبر برس” (واخ) نسخة منه “أن مفارز قسم مكافحة إجرام ميسان / شعبة إجرام البلدة، ووفق معلومات استخبارية وبإشراف السيد قائد شرطة المحافظة ومدير قسم الإجرام، القت القبض على عصابة مكوّنة من سبعة متهمين بالجرم المشهود، خمسة منهم نساء وأثنين من الرجال يمارسون الإتجّار بالبشر و(الدعّارة).

واضافت المديرية، أنه “في تمام الساعة التاسعة من صباح هذا اليوم، وبعد استحصال الموافقات الرسمية تمت مداهمة وكر العصابة وضبط أفرادها بالجرم المشهود، وبحوزتهم بندقية نوع كلاشنكوف ومسدس تركي.

موضحة، أنه “تم تدوين أقوالهم وتوقيفهم وفق أحكام القرار 243”.

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