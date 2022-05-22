الجيش الأردني: مقتل 4 خلال محاولة تهريب مخدرات من سوريا

2022/05/22 | 16:40 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت القوات المسلحة الأردنية، الأحد، أنها أحبطت تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة قادمة من سوريا في عملية نوعية أسفرت عن مقتل أربعة مهربين.وأضافت أن العملية أدت إلى إصابة آخرين وفرار البعض إلى داخل العمق السوري.

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والأردن وجهة ومعبر رئيس لمخدر "الأمفيتامين" المعروف باسم "الكبتاغون" إلى دول الخليج.

وأصبحت سوريا التي تمزقها الحرب مركزاً رئيساً لإنتاج مخدرات تصل قيمتها إلى مليارات من الدولارات وتهريبها إلى العراق وأوروبا.

وتنفي حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ضلوعها في صناعة وتهريب المخدرات.

وفي يناير (كانون الثاني)، قتلت القوات المسلحة الأردنية ما لا يقل عن 27 مهرباً مسلحاً وأصابت آخرين خلال عبورهم الحدود من سوريا.

وكانت السعودية قد ضبطت خلال الفترة الماضية كميات من الكبتاغون المهرب من لبنان ومنعت على اثر ذلك استيراد الخضروات والفواكة من لبنان.

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