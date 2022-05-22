احداهما تضم مواد كيمياوية خطرة.. ضبط حاويتين بمنفذ ميناء أم قصر الأوسط

2022/05/22 | 16:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنظيم محضر ضبط اصولي مع الجهات ذات العلاقة.

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