الاولمبي الإيراني يقر بالقوة الفنية لنظيره العراقي

2022/05/22 | 16:41 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أقر رئيس وفد المنتخب الاولمبي الإيراني فراس فاطمي، بالقوة الفنية لنظيره العراقي.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “النائب الأول لرئيسِ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، علي جبار، استقبل في مقرّ الاتحاد، رئيسَ وفد المُنتخب الإيراني الأولمبي، فراس فاطمي، بحضور أعضاء الاتحاد غانم عريبي ويحيى زغير ومحمد ناصر والمدير الإداري للمنتخب […]

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