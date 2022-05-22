2022/05/22 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في ديالى زخم غير مسبوق لما يسمى باعلانات الابار التي تروج لافراد وشركات مستعدة لحفر الابار في المناطق الزراعية والحضرية مع فيديوهات لبعض اعمالها خاصة وأن معدل نشاط حفر الابار ارتفع بنسبة 200% مع بدء شهر ايار الجاري.

وقال حفار الابار، راتب حسن، في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "الاقبال الغير مسبوق على حفر الابار وخاصة المنزلية رفع فاتورة حفر المتر الواحد الى 13 الف دينار وهناك اقل بسبب التنافس الشديد".

وبين أن "حفر الابار يجري بطرق مختلفة ومنها التقليدية التي تجري من خلال الة حديدية باستخدام القوة البدنية وهي لعمق 13 مترا فقط ومخصصة للمنازل، وهناك للبساتين والاراضي ولكن باعماق تصل الى 40 وربما 90م في بعض الاحيان حسب نوعية وجغرافية الارض".

وأشار الى أن "كلفة حفر بئر منزلي كامل مع كل التكاليف الاضافية يصل الى ربع مليون دينار".

فيما قال حفار الابار، حسين خالد، إن "احياء جنوب بعقوبة هي الاكثر اقبالا على حفر الابار لانها الاكثر تضرر من الموجة الراهنة"، مبينا أنه "كل 2 من اصل 10 منازل تجد لديهم ابار".

وأكد أن "اللجوء الى منصات التواصل الاجتماعي عززت من الدعاية المجانية لنا وجذبت المزيد من الزبائن".

وأضاف أن "اسعار حفر الابار متفاوتة لكن الاقبال دفع الى زيادة الاسعار خاصة وأن هناك من استغل الفرصة في ربح المزيد".

اما فؤاد الربيعي محامي فقد اشار الى "ضرورة تشكيل فرق حكومية داعمة لحفر الابار للبسطاء وذوي الدخل المحدود مع تصاعد اسعار رفع اسعار الشركات والاشخاص"، لافتا الى أنه "هناك استغلال واضح للازمة في عدة مناطق".

وأشار الى أن "حفر الابار ارتفع من 5- 13 الف دينار للمتر الواحد وهذا يمثل استغلال في وضح النهار".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجفاف يخلق "اعلانات الابار"ويرفع سعر المتر الى 13 الف دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجفاف يخلق "اعلانات الابار"ويرفع سعر المتر الى 13 الف دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).