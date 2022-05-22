عقب لقاء بارزاني وطالباني.. مفاجأة من

2022/05/22 | 16:42 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاحد، عن مفاجئات من العيار الثقيل للاطار التنسيقي خلال الأسبوع المقبل من خلال المفاوضات الأخيرة في تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في الاطار تركي العتبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "وتيرة الحراك حيال تشكيل الحكومة المقبلة من خلال توافقات سياسية يقودها الاطار التنسيقي تجري بتصاعد وهناك تفاهمات مبدئية مع قوى مهمة".

وأضاف ان "مفاجئات من العيار الثقيل سيعلن عنها ربما الاسبوع القادم"، مشيرا الى ان "الكثير من التطورات في المواقف والتفاهمات السياسية لايعلن عنها حاليا من اجل انضاجها ووصولا الى التنسيق السياسي في المواقف قبل الإعلان".

وأوضح العتبي ان "الاطار بشكل عام اقترب كثيرا من موضوعه تشكيل الحكومة خاصة مع التطورات الاخيرة"، مبينا ان "جبل الجليد في مواقف بعض القوى بدء بالانحسار التدريجي لإدراكها بان الاطار لاعب مهم في العملية السياسية وان مساراته هي من ستبعد العملية السياسية عن الانسداد".

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