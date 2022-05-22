الأسترالية “تيتموس” في سباق 400 حرة تحقق رقم قياسي عالمي

2022/05/22 | 16:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حطمت السباحة الأسترالية أريارن تيتموس، بطلة أولمبياد طوكيو في سباقي 200 م و400 م حرة، الرقم القياسي العالمي في سباق 400 م حرة الأحد في أديلايد في بطولة أستراليا للسباحة.

بعد يومين من اقترابها بـ33/100 جزء في المئة من الثانية من الرقم القياسي العالمي للإيطالية فيديريكا بيليغريني في سباق 200 م حرة، محت تيتموس (21 عاما) الرقم القياسي للأميركية كايتي ليديكي وهو 3:56.46 دقائق سجلته في أولمبياد ريو دي جانيرو عام 2016، وذلك بقطعها المسافة بزمن 3:56.40 دقائق.

وعلقت تيتموس على إنجازها قائلة “لم أفكر مطلقًا في أنني سأحقق ذلك، أن أكون قادرة على السباحة أسرع مما كنت عليه في التجارب الأولمبية وفي الألعاب الأولمبية”.

وحسَّنت تيتموس رقمها القياسي الشخصي الذي كان 3:56.69 كانت حققته في مياه طوكيو في الدور النهائي لسباق 400 م عندما نالت الذهبية عقب منافسة شرسة حتى النهاية مع ليديكي.

كانت الميدالية الذهبية الثانية لتيتموس في طوكيو بعد سباق 200 م حرة، حيث فرضت نفسها في سن العشرين فقط نجمة عالمية جديدة في السباحة.

وكانت تيتموس الملقبة بـ”تيرمينايتور” في إشارة إلى الممثل السابق وحاكم ولاية كاليفورنيا السابق ارنولد شفارتسينيغر، أحرزت فضية في سباق 800 م وبرونزية التتابع 4 مرات 200 م في اولمبياد طوكيو.

وأضافت تيتموس “يا إلهي، لقد أحببت السباحة كثيرًا خلال الأشهر الستة الماضية، والذهاب فقط الى التدريبات دون ضغوط والاستمتاع بهذه الرياضة”.

قررت هذا الموسم عدم المشاركة في بطولة العالم في بودابست المقررة في الفترة بين 18 و25 حزيران/يونيو، حيث لن تدافع عن لقبها في سباق 400 م حرة الذي فازت به في 2019 في غوانغجو (كوريا الجنوبية)، وذلك للتركيز على ألعاب الكومنولث المقررة في برمنغهام (من 29 تموز/يوليو الى 3 آب/أغسطس).

المصدر ا ف ب

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