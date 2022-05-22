كربلاء تستنفر لمواجهة الموجة الغبارية المرتقبة

2022/05/22 | 16:48 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحة كربلاء تؤكد إتخاذ إجراءاتٍ إحترازية للموجة الغبارية القادمة أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، اليوم الأحد ، إن “مُديرها العام ، الدكتور صباح الموسوي ، قد أوعز لجميع إدارات المُستشفيات بالإستنفار التام إستعداداً لإستقبال حالات الإختناق جراء العواصف الترابية القادمة” ، وفي الوقت الذي تشير فيه الدائرة إلى جعل ملاكاتها بمُختلف عناوينهم الوظيفية على […]

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