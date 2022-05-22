الكاظمي يؤكد لعالم عراقي اهتمام الحكومة بتطوير مرافق الذكاء الصناعي

2022/05/22 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأحد، اهتمام الحكومة بتطوير مرافق الذكاء الصناعي ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، إن الكاظمي "استقبل، اليوم، العالم العراقي البروفيسور الدكتور ضياء الجميلي المختص في الذكاء الصناعي".

وأشاد الكاظمي في مستهل اللقاء "بالإنجازات والمكانة العلمية التي حققها الدكتور الجميلي على المستوى الدولي، والتي حظيت باهتمام كبير في الأوساط العلمية العالمية".

وأكد "اهتمام الحكومة بتطوير مرافق الذكاء الصناعي، ودعم البحوث العلمية الخاصة بهذا المجال، فضلاً عن تشجيع حيازة العراق على قاعدة علمية ومادية لهذا التطوّر الحديث، وتنمية الملاكات العراقية المختصّة".

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