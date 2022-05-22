بسبب العاصفة الترابية المتوقعة.. التربية تعلن تأجيل امتحانات يوم الإثنين

2022/05/22 | 17:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

أعلنت وزارة التربية العراقية، تأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الإبتدائي والصفوف غير المنتهية المقررة يوم غدٍ الإثنين الى اليوم الذي يليه، بسبب العاصفة الترابية المتوقعة.

وقالت في بيان ورد الى وكالة خبر برس (واخ)، إن “وزير التربية علي حميد الدليمي، وجّه بتأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الإبتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022 ، الى اليوم الذي يليه وبالجدول المعلن نفسه، حرصاً على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة”.

ويتوقع راصدون جويون وبيانات حكومية رسمية صادرة عن هيئة الأنواء الجوية أن تشهد البلاد بدءاً من ليلة اليوم حتى نهار الثلاثاء عواصف ترابية تعيق الحركة وتبدّد الرؤية.

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