التربية تؤجل امتحانات الغد

2022/05/22 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت وزارة التربية، تأجيل امتحانات السادس الابتدائي ليوم غد الى الثلاثاء.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم): "نظراً للتوقعات الصادرة عن الانواء الجوية بحصول عاصفة ترابية ، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة وجه وزير التربية علي حميد الدليمي بتأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية".

وأضافت ان "التأجيل امتحانات يوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022 ، الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".

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