التربية تستبق العاصفة الترابية وتؤجل امتحانات الاثنين

2022/05/22 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

قررت وزارة التربية تأجيل امتحانات السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية المجدولة يوم غد الاثنين، الى يوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة “نظراً للتوقعات الصادرة عن الانواء الجوية بحصول عاصفة ترابية ، وحرصاً منا على سلامة ابنائنا التلاميذ والطلبة، وزير التربية علي حميد الدليمي يوجه بتأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الأثنين الموافق 23 أيار 2022 ، الى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن”.

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