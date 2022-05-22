أوكرانيا تعيد سوريا إلى الواجهة

2022/05/22 | 18:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمليا التصعيد على خط طهران تل أبيب في سوريا أمر متوقع، لكن ما ليس متوقعا هو التصعيد الروسي الإسرائيلي في سوريا

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