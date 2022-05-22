2022/05/22 | 18:05 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KY-AktmYd9M

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بابل.. المئات من موظفي العقود يتظاهرون للمطالبة بتثبتهم على الملاك الدائم) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بابل.. المئات من موظفي العقود يتظاهرون للمطالبة بتثبتهم على الملاك الدائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).