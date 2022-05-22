لجنة دولية لتحضير انتخابات الفروسية

2022/05/22 | 18:06 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عقدت الهيئة العامة للإتحاد المركزي للفروسية اجتماعاً موسعاً لمناقشة رسالة الاتحاد الدولي للفروسية المتعلقة بالاتحاد العراقي و تسيير أعماله بعد حل الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الهيئة العامة و القضاء العراقي.وقال رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية عقيل مفتن في بيان إن “الهيئة تمضي بالاجراءات القانونية والعمل على استقرار الاتحاد العراقي عبر التواصل […]

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