أمانة مجلس الوزراء: تعطيل الدوام الرسمي غداً

2022/05/22 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد بسبب سوء الأحوال الجوية.

وذكرت الأمانة في بيان، أن "رئيس مجلس الوزراء، وجه بتعطيل الدوام الرسمي في المؤسسات الرسمية، عدا الدوائر الصحيّة والأمنيّة والخدميّة، يوم غد الإثنين، الموافق، للثالث والعشرين من شهر أيار، سنة 2022؛ بسبب سوء الأحوال الجوية، ودخول موجة من العواصف الترابية الشديدة إلى مناطق متفرقة من العراق".

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