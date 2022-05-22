وزير التربية يوجه بتأجيل امتحانات الغد

2022/05/22 | 18:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قررت وزارة التربية، الأحد، تأجيل امتحانات الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ إلى اليوم الذي يليه.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه "نظراً للتوقعات الصادرة عن الأنواء الجوية بحصول عاصفة ترابية، وحرصاً منا على سلامة أبنائنا التلاميذ والطلبة، وجه وزير التربية علي حميد الدليمي، بتأجيل امتحانات تلاميذ الصف السادس الابتدائي والصفوف غير المنتهية ليوم غدٍ الإثنين الموافق 23 آيار 2022، إلى اليوم الذي يليه وبنفس الجدول المعلن".

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