بأمر طالبان.. مذيعات قناة إخبارية يغطين وجوههن

2022/05/22 | 18:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوهدت مذيعات قناة TOLOnews الأفغانية الخاصة أمام الكاميرا يوم الأحد وهن يرتدين أغطية الوجه.

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