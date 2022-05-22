إنخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي

2022/05/22 | 18:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

انخفضت أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الأحد، مع إقفال البورصة الرئيسة في بغداد .

وقال مراسل وكالة خبر برس (واخ)، إن بورصة الكفاح والحارثية المركزيتين أقفلت في بغداد على 148050 ديناراً عراقياً. فيما كانت الأسعار صباح هذا اليوم 148150 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار.

وأشار مراسلنا إلى أن “أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت، حيث بلغ سعر البيع 148500 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 147500 دينار لكل 100 دولار أمريكي.

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