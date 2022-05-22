لقاء الانفكاك.. الكشف عن كواليس اجتماع بارزاني وطالباني بالسليمانية في العراق - عاجل

2022/05/22 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم_السليمانية

كشف مصدر سياسي مطلع، اليوم الأحد، عن تفاصيل ما جرى مناقشته في اجتماع رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني مع الرئيس المشترك للاتحاد الوطني بافل طالباني.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الطرفين أبدوا مرونة في تقديم التنازلات للذهاب بمرشح واحد لمنصب رئاسة الجمهورية، وكذلك توحيد البيت الكردي في التفاوض مع الحكومة الاتحادية".

وأضاف ان "الطرفين اتفقوا على لعب دور الوساطة والتهدئة بين أطراف المكون الشيعي وخاصة التيار الصدري والإطار التنسيقي، وكذلك ضرورة حسم ملف انتخابات برلمان إقليم كردستان بشكل سريع".

وأشار إلى أنه "حتى الآن لم يتم التطرق لشخصية معينة لمنصب رئاسة الجمهورية، وإذا ماكان سيتم التجديد لبرهم صالح أو لا، لكن حظوظه ارتفعت بعد الزيارة الأخيرة".

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