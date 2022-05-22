اغتيال قيادي في الحرس الثوري بطهران

2022/05/22 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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تواترت أنباء إيرانية قبل قليل، باستهداف أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني في العاصمة طهران، حيث أطلق مجهولون النار على “صياد خدايي” قبيل دخوله بيته عصر اليوم.

وقالت مصادر مطلعة أن المستهدف، كان من ضمن دفعة الجنود الإيرانيين المشاركين بـ”الدفاع عن الحرم” في سوريا، حيث أمضى السنوات الماضية في الحرب السورية على داعش، قبل أن يعود إلى طهران و يستشهد اليوم على يدي مسلحين.

و في السياق أصدر الحرس الثوري الإيراني بيانا صرح فيه باستهداف “الإرهابيين و المتصلين بالاستكبار” ل “صياد خدايي”، كما أكد البيان أن الحرس بدأ بالفعل الإجراءات اللازمة للقبض على منفذي عملية الاغتيال.

هذا و تناقلت وكالات إيرانية هجوم راكبين للدراجات النارية على الشهيد “صياد خدايي” المتواجد في سيارته أمام بيته، حيث أطلقوا عليه الرصاص بسلاح كاتم صوت، قبل أن يتواروا عن الأنظار، فيما اتهمت مصادر أخرى الموساد بالضلوع في الاغتيال.

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