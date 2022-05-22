بالوثيقة.. توجيه رسمي بمنع نجاح محمد علي من الظهور الاعلامي

2022/05/22 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – متابعة وجهت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الاحد، وسائل الاعلام كافة بمنع المحلل السياسي نجاح محمد علي من الظهور الإعلامي في مؤسساتها.

وقالت الهيئة في وثيقة موجهه الى وسائل الاعلام كافة تلقتها (بغداد اليوم): "تقرر منع ظهور المحلل السياسي نجاح محمد علي في وسائل الاعلام حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي للبلد لتصريحاته غير المهنية والتي لا تستند الى ادلة وتكرارها ولمرات عديدة".ادناه نص الوثيقة:

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