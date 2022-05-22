بالفيديو:جورج قرداحي من حرم الامام الحسين... العراق يبقى هو العراق بعظمته وشموخه

2022/05/22 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الثقافة اللبناني السابق

والاعلامي الكبير جورج قرداحي خلال

زيارته لحرم الإمام الحسين (عليه

السلام) ان العراق يبقى هو العراق

بعظمته وشموخه وان مر بازمات.

وقال قرداحي ردا على سؤال لوكالة نون

الخ

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