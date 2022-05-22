الصحافة الفرنسية: 30 الف عراقي “داعشي” في مخيم الهول السوري

2022/05/22 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية،

الاحد، ان وجود حوالي 30 الف عراقي بينهم

20 الف طفل من عوائل الدواعش مازالوا

عالقين في مخيم الهول السوري.

وذكر التقرير ان ” كل العائدين من مخيم

الهول السوري والذي يأ

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