الكاظمي يحضر مجلس عزاء الشاعر مظفر النواب في الكاظمية

2022/05/22 | 18:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي،

الأحد، مجلس عزاء الشاعر العراقي

الكبير مظفر النواب، في مدينة الكاظمية.

وذكر بيان لمكتب الكاظمي ، ان"الاخير

حضر مجلس عزاء الشاعر العراقي الكبير

مظفر النواب، في مدين

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