تحذيرات من تصاعد الغبار في هذين اليومين

2022/05/22 | 18:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الناطق الرسمي باسم وزارة النقل، حسين جليل ، اليوم الاحد، من تصاعد الغبار خلال هذين اليومين.وقال جليل في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: انه “نود ان نبين للرأي العام والمواطنين الكرام ما يلي: سوف تتاثر البلاد ابتداءً من مساء اليوم الاحد الموافق 22 أيار 2022 بمرتفع جوي من شرق البحر الابيض […]

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