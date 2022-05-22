2022/05/22 | 18:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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وزارة النقل تعلن إيقاف الرحلات الجوية في مطارات العراق يوم غد » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 18:29

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