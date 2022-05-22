تحذيرات من تصاعد الغبار.. ايقاف حركة الرحلات فجر يوم غد في مطارات العراق كافة

2022/05/22 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذر الناطق الرسمي باسم وزارة النقل، حسين جليل ، اليوم الاحد، من تصاعد الغبار خلال هذين اليومين، مبينا انه سيتم ايقاف حركة الرحلات فجر يوم غد في مطارات العراق كافة.وقال جليل في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: انه “نود ان نبين للرأي العام والمواطنين الكرام ما يلي: سوف تتاثر البلاد ابتداءً من […]

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ايقاف حركة الرحلات فجر يوم غد في مطارات العراق كافة أولاً على ايرث نيوز.

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