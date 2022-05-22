"انتهاك للدستور".. نور الحسين تعلق مجددا على تقييد تحركات نجلها

2022/05/22 | 18:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد ثلاثة أيام، على إعلان العاهل الأردني، الملك عبدالله بن الحسين، "تقييد اتصالات وتحركات وإقامة" ولي العهد السابق أخيه غير الشقيق، الأمير حمزة، دعت والدة الأمير، الملكة نور، إلى التهدئة واحترام الإرادة الملكية، بعد تغريدة كانت تحدثت فيها الخميس، عن "أمور عجيبة".

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