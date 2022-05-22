وزير النفط يؤكد على زيادة القدرات التصديرية عبر ميناء جيهان التركي

2022/05/22 | 18:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استقبل وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل، اليوم السبت، السفير التركي في بغداد، علي رضا كوناي، وتم خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور الشركات التركية في الدعم والمشاركة في تطوير عمليات الانتاج والمشاريع الجديدة للوزارة ولشركة النفط الوطنية.واكد الوزير في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز على “اهمية تطوير العلاقات […]

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