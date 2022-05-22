اتحاد الفروسية الدولي يوجه بتشكيل لجنة رباعية لتسيير عمل الاتحاد العراقي

2022/05/22 | 18:40 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..عقدت الهيئة العامة للإتحاد المركزي للفروسية اجتماعاً موسعاً لمناقشة رسالة الاتحاد الدولي للفروسية المتعلقة بالاتحاد العراقي و تسيير أعماله بعد حل الهيئة الادارية للاتحاد من قبل الهيئة العامة و القضاء العراقي.وقال رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية عقيل مفتن في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الهيئة تمضي بالاجراءات القانونية والعمل على استقرار الاتحاد […]

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