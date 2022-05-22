2022/05/22 | 18:40 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: xASST3P3Am4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو عمار من بابل: على المواطن ان يتعاون مع البلديات ويحافظ على نظافة مدينته) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رأي الاغلبية | ابو عمار من بابل: على المواطن ان يتعاون مع البلديات ويحافظ على نظافة مدينته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).