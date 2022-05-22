2022/05/22 | 18:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، عن ضبط حاويتين ( مواد كيميائية خطرة وإطارات مختلفةً الأحجام) من قبل مركز كمرك ام قصر الاوسط تجاوزت المدة القانونية اللازمة في وجودها داخل الميناء .و اشارت الهيئة في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز على انه “تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفة و تسيلها […]

ظهرت المقالة ضبط حاويتين في مركز كمرك ام قصر الاوسط أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط حاويتين في مركز كمرك ام قصر الاوسط) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط حاويتين في مركز كمرك ام قصر الاوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).