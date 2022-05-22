العراق يغلق جميع مطاراته غدا - عاجل

2022/05/22 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة النقل، حسين جليل، اليوم الاحد، أنه سيتم غلق جميع مطارات العراق يوم غد الاثنين.

وقال جليل في بيان تلقته (بغداد اليوم): "سوف تتاثر البلاد ابتداءً من مساء اليوم الاحد، بمرتفع جوي من شرق البحر الابيض المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة ونقصد بالكتلة الباردة فيزيائياً حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة اقل من درجة الحرارة السائدة في الايام الماضية".

وأوضح أن "هذه الكتلة عندما تتقدم سوف تسبب تصاعد الغبار من الاقسام الشمالية الغربية والاقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية،

الحالة التي يجب أن نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان وهذا يعني ان كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين 23 أيار".

وبين أنه "سينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 أيار صباحاً، ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تاثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء 24 أيار صباحا، وبعد ظهر الثلاثاء ينتهي كل شيء ويميل الطقس الى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية".

وتابع: "هذه العاصفة الترابية اعتبرت عاصفة اقليمية كونها توثر على الاردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين وربما حتى سلطنة عمان وأن توقعات المهتمين وذوي الاختصاص ان الضرر سوف يكون كبير على المملكة العربية السعودية كون الرياح سوف تكون نشطة قد تصل 70 -80 كيلو متر في الساعة في حين العراق سوف لن تتجاوز 40 - 50 كيلومتر في الساعة وفي الهبات الشديدة تصل 50 كيلو متر في الساعة".

وأكد أن "الحالة تنتهي بالنسبة للعراق يوم الثلاثاء 24 أيار بعد الظهر، وهنا نحذر المواطنين من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للاخوة المصابين بمرض( الربو) لصعوبة التنفس".

وأشار إلى أنه "سيتم ايقاف حركة الرحلات الجوية فجر يوم غد في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل الى 100 متر او قد تنعدم الرؤية الافقية لذلك اؤكد سوف تتوقف رحلات الطيران لحين استقرار الاجواء بشكل عام".

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