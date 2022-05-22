رئيس اتحاد بناء الاجسام: بطولة العراق أفرزت خامات شبابية واعدة

2022/05/22 | 18:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد رئيس اتحاد بناء الاجسام فائز عبد الحسن، أن بطولة العراق أفرزت خامات شبابية واعدة.وقال عبد الحسن لـ”ايرث نيوز” إن “بطولة العراق بطولة العراق للكلاسيك فيزيك والكلاسيك بدي بلدنك أختتمت على مسرح الطليعة في العاصمة بغداد بمشاركة واسعة جداً من اللاعبين من مختلف انحاء العراق واستمرت لمدة ثلاث ايام على التوالي”.وبين […]

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