2022/05/22 | 19:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر محافظ صلاح الدين المُقال عمار جبر، اليوم الأحد، إعفاء 11 من مستشاريه وذلك قبل يوم واحد من إقالته.وتتحدث وثيقة مذيلة بتوقيع جبر، جاء فيها “استناداً للصلاحية الممنوحة الينا كرئيس لجهة غير المرتبطة بوزارة حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 تقرر إعفاء المستشارين المدرجة اسماؤهم أدناه: 1- سبهان محمد شبيب من مهام منصب […]

ظهرت المقالة قبيل إقالته..



محافظ صلاح الدين يعفي 11 من مستشاريه (وثيقة) أولاً على ايرث نيوز.

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