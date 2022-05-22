بسبب تصريحاته.. الإعلام والإتصالات توجّه بمنع ظهور نجاح محمد علي

2022/05/22 | 19:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

وجّهت هيئة الإعلام والإتصالات، اليوم الأحد، المؤسسات الإعلامية كافة بمنع ظهور المحلّل السياسي نجاح محمد علي.

وقالت الهيئة في توجيه رسمي تلقته وكالة خبر برس (واخ)، إن “قرارها هذا جاء بسبب تصريحات لنجاح محمد علي في إحدى الفضائيات التي من شأنها تشجّع في التحريض على الكراهية والعنف”.



واضافت “الأمر الذي قد يسهم بزعزعة الاستقرار المجتمعي، وتهديد السلم الأهلي للبلد”.

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