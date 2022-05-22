2022/05/22 | 19:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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اندلاع حريق في معمل وسط بغداد » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 19:31

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