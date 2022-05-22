نائب يعترض على قرارات الكاظمي: تحدي للمحكمة الاتحادية

2022/05/22 | 19:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعترض النائب مصطفى سند، اليوم الاحد، على قرارات مصطفى الكاظمي في الفترة الاخيرة.وقال سند في منشور على الفيسبوك، وتابعته وكالة ايرث نيوز: “بتحدي واضح لقرارات المحكمة الاتحادية وعدم احترام القانون وتصريف الاعمال، (ابو هيا) يستمر باصدار الاوامر الديوانية خصوصا بالاجهزة الحساسة والمخابراتية”.

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