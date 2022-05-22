2022/05/22 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تعهدت المذيعات في أبرز القنوات التلفزيونيّة الأفغانية الأحد بالدفاع عن حقوقهن، بعد ظهورهن وهن يرتدين النقاب غداة قرارٍ اتخذته طالبان بالزامهن تغطية وجوههنّ خلال البثّ.منذ وصولها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، قلّصت طالبان تدريجيا من حريات المرأة وفرضت أشكالًا من التمييز بين الجنسين وفق تفسيرها الصارم للشريعة.ومطلع الشهر الحاليّ، امرت الحركة […]

ظهرت المقالة طالبان..



المذيعات الأفغانيات يروين قصص خضوعهن لارتداء النقاب إكراهاً أولاً على ايرث نيوز.

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